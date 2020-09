Reaccions a la inhabilitació de Quim Torra des de l'Alt Pirineu i Aran

La inhabilitació del 131è president de la Generalitat, Quim Torra, també ha estat resposta per nombrosos representants polítics i formacions de l'Alt Pirineu i Aran. Els alcaldes de les principals poblacions de la demarcació, així com nombrosos regidors i seccions territorials dels principals partits independentistes han mostrat la seva indignació amb aquesta inhabilitació. És el cas de l'alcalde i el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega i Francesc Viaplana, respectivament.

Cap institució pot ser inhabilitada per reclamar la llibertat i la democràcia. #TotsAmbElPresident #totssomMHPTorra Sempre al seu costat MH President @QuimTorraiPla ! pic.twitter.com/GM400nOiZv

Perquè és un escàndol democràtic,perquè es manté activa la causa general de l'estat contra l'independentisme i perquè el dret a la llibertat d'expressió és un dret fonamental en democràcia,avui a les 19:00 ens trobem davant l'ajuntament per dona suport al President @QuimTorraiPla pic.twitter.com/6oARSxZvkH

També han reaccionat a través de les xarxes socials altres alcaldes i alcaldesses del territori, com el de Sort, Raimon Monterde, el d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, l'alcaldessa d'Oliana, Carme Lostao, l'alcaldessa de Ribera d'Urgellet i presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós o l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, en aquest cas repiulant un missatge en aquesta línia de la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Per la seva banda, les seccions de J unts per Catalunya i Esquerra a l'Alt Pirineu també han criticat aquesta inhabilitació, igual que la CUP de l'Alt Urgell o la formació sobiranista aranesa Aran Amassa.

✖️ La inhabilitació del president @QuimTorraiPla confirma la voluntat de l'Estat espanyol de seguir per la via de la repressió i l'alteració democràtica.



Mai no defallirem en la defensa dels nostres drets i llibertats ‼️



Estem al teu costat, president💛 #FreeTothom🎗 pic.twitter.com/Ju4OJuDOci