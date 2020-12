Reclamen que els hospitals públics del Pirineu i Ponent facin avortaments farmacològics i quirúrgics

Representants de la Xarxa Feminista Ponent i Pirineus, que agrupa onze entitats feministes, s'han concentrat aquest dijous al migdia davant la delegació de Salut a Lleida per exigir que es garanteixi el dret a l'avortament a tota la demarcació. Denuncien el "greuge" que pateixen les dones per poder accedir a l'avortament quirúrgic, que actualment s'han de desplaçar fora de la demarcació perquè els professionals de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida són objectors de consciència. La situació s'agreuja al Pirineu on ni tan sols poden avortar de manera farmacològica sinó que han d'anar a Balaguer, a l'espera que Salut enviï personal no objector als hospitals de Tremp i Vielha. Per tot plegat, el col·lectiu avisa que continuaran sortint al carrer fins a revertir aquesta mancança i exigeixen "solucions contundents". "Les dones ja passen un tràngol prou difícil i reclamem que aquest recurs es garanteixi a totes les zones", explica Marta Brugell del Moviment Feminista de la Noguera.

La concentració s'ha realitzat aquest dijous al migdia davant l'edifici de Salut a Lleida, a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, on s'ha llegit un manifest per exigir a la Regió Sanitària de Ponent i a la de l'Alt Pirineu i Aran que garanteixi el dret a l'avortament, tant farmacològic com quirúrgic, a totes dues demarcacions. Al final d'aquest, s'han sentit crits d'"avortament lliure i gratuït" i "visca la lluita feminista". A més, la vintena de persones concentrades també han penjat diversos cartells a l'exterior de l'edifici així com una pancarta amb el lema 'tenim el dret d'avortar a la sanitat pública'.

El col·lectiu considera que tot i l'objecció de consciència dels professionals, el Departament de Salut té l'obligació de garantir que les dones de la demarcació puguin accedir al dret a l'avortament de manera lliure i gratuïta. Així mateix, qualifiquen de "solució parcial" els tràmits que Salut ha iniciat amb una clínica privada de la ciutat perquè practiqui avortaments. "Necessitem una solució contundent que faci canvis contundents", explica Laia Majoral del Col·lectiu Feminista Alt Urgell, que assegura que aquests canvis passen perquè tots els hospitals del territori realitzin aquests procediments quirúrgics i farmacològics d'interrupció de l'embaràs. "Els hospitals tenen suficient material i espai per fer-ho", ha afegit. Així mateix, ha assegurat que continuaran sortint al carrer per exigir aquests canvis fins que "l'avortament sigui vàlid a tota la demarcació".

Les entitats que agrupa la Xarxa Feminista Ponent i Pirineus són: Moviment feminista la Noguera, La Geganta Desperta (Pallars Sobirà), Fem Pallars (Pallars Jussà), Feministes Alt Urgell, La Segarrenca (Segarra), Col·lectiu Feminista L'Espona (Garrigues), Grup Feminista Maria Rius (Garrigues), Stop Violències (Andorra), Lo Perkal de les Faldetes (Fraga), OFNI (Lleida) i Grup Feminista de Ponent - Dones Lleida (Lleida).