Reconeixement a la transparència del web de l'Ajuntament de Puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà ha obtingut un any més el Segell Infoparticipa, un guardó atorgat pel nou grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest premi reconeix la transparència informativa dels webs de les institucions. Tal com ha donat a conèixer el consistori, el web de l'Ajuntament de Puigcerdà ha obtingut una puntuació del 89,58%, sent avaluats positivament 43 dels 48 indicadors que analitza l'informe i que es divideixen en 5 categories: representants polítics; gestió de recursos col·lectius; gestió de recursos econòmics; informació sobre el municipi i eines de participació ciutadana.

L'informe es pot consultar al web www.mapainfoparticipa.com. A causa de la pandèmia de la Covid19, l'acte presencial d'entrega dels Segells 2019 està prevista per a la pròxima tardor.