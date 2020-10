Reconeixen el Pallars Jussà com a destinació turística sostenible

El Pallars Jussà ha estat reconeguda internacionalment com a destinació turística sostenible, després d'haver entrat al 'Top 100' de l'associació internacional Green Destinations. Tal com han explicat des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'entitat elabora anualment aquest rànquing, en col·laboració amb altres onze organitzacions mundials, "amb la finalitat de mostrar actuacions d'èxit, compartir bones pràctiques i, sobretot, reconèixer la feina i la promoció del turisme sostenible a les destinacions escollides".

El Pallars Jussà ha rebut aquest reconeixement durant l'acte inaugural del congrés Global Green Destinations Days, una de les principals conferències internacionals dedicades monogràficament al turisme sostenible, que se celebra de manera virtual durant aquesta setmana. A tot l'Estat espanyol, només s'ha donat a sis territoris més. El president del consell, Josep Maria Mullol, ha mostrat la seva satisfacció per aquest reconeixement i ha recalcat que "fa anys que s'aposta per treballar en estratègies de dinamització turística sostenibles com a eix fonamental per al desenvolupament del nostre territori".

L'exemple de bones pràctiques que s'ha presentat amb la candidatura del Pallars Jussà ha estat el projecte Gratitud Pallars, impulsat per l'Associació Marques de Pastor i el Consorci Leader Pirineu Occidental. La iniciativa promou que empreses turístiques, població local i visitants contribueixin voluntàriament a la conservació i valorització del patrimoni natural i cultural rural. Això s'aconsegueix a través d'eines de micromecenatge i compensació de petjada ecològica, per identificar i crear microreserves i projectes de recuperació de patrimoni.

Des del Consell Comarcal han recordat que una mostra d'altres línies de treball relacionades amb el desenvolupament turístic sostenible realitzades els darrers anys ha estat el projecte GPS Tourism, amb el Consell Comarcal com a cap de files. Es tracta d'un projecte turístic transfronterer vinculat a la mobilitat sostenible, per tal de fomentar el patrimoni natural i cultural als Pirineus.

També han esmentat els reconeixements del territori, com és el cas del Geoparc Orígens, atorgat per la UNESCO, o la certificació Starlight per la qualitat del cel fosc, que tenen tant el Montsec com el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Així mateix, des del Consell també han recordat que han treballat en l'elaboració d'una guia per potenciar l'ecoturisme i el turisme de fauna, així com en un dossier divulgatiu que recull la feina duta a terme en el marc de la sostenibilitat a la comarca.