Reconeixen la implementació electrònica de tres institucions pirinenques

E l Consell Comarcal del Pallars Sobirà i els ajuntaments de Tremp i Bolvir han estat reconeguts per part del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) per haver destacat en l'impuls de l'administració electrònica. Aquests reconeixements, que distingeixen set categories d'acord amb el nombre d'habitants dels ens i la seva naturalesa, s'atorguen d'acord amb uns indicadors objectius, l'anàlisi dels webs dels ens i l'ús de determinats serveis de l'AOC.

La cinquena edició dels Reconeixements Administració Oberta ha valorat i reconegut la implantació i l'ús dels serveis d'administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna.

Des de l'Ajuntament de Tremp han explicat que a partir del 2018 e s va implementar el gestor d'expedients integrat a la gran majoria d'aplicatius del consorci AOC, com són el tauler electrònic o les notificacions electròniques entre altres. Al llarg del 2019, l'equip de treball, tant l'intern tècnic-administratiu, com el grup d'impuls del projecte, anomenat grup motor, van treballar en la consolidació del model de treball implantat, així com de totes les fites associades a un procés de transformació com el realitzat.

Des del consistori destaquen que "dades significatives d'aquest procés, són per exemple, els gairebé 5.000 expedients electrònics impulsats al llarg d'aquest temps i que es complementen amb l'ús de les plataformes de tramitació electrònica per part de la ciutadania, com són les entrades en format electrònic a través de la plataforma e-Tram, que superen amb escreix les presencials".