Reducció dràstica d'afectats pel brot de covid-19 a l'hospital de la Seu

El nombre d'afectats pel brot de covid-19 detectat fa dues setmanes al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'ha reduït dràsticament les últimes 24 hores. Tal com ha informat el centre, ha passat d'haver-hi 28 persones afectades a haver-n'hi 13, després que alguns dels afectats s'hagin recuperat i no se n'hi hagin sumat de nous. Recordem que en el punt més àlgid es va superar la trentena d'afectats i que s'han hagut de lamentar algunes defuncions derivades del covid-19 les últimes setmanes, 7 en total des del mes d'agost.

Concretament aquest dimecres hi ha 4 pacients afectats, tots ells ingressats a la Fundació Sant Hospital, així com 9 professionals. Un d'ells està ingressat en un altre centre i la resta són asimptomàtics o presenten símptomes lleus. A banda d'aquests professionals, no n'hi ha cap altre de confinat a casa per ser contacte estret. Aquest dimecres, dels 23 pacients ingressats al Sant Hospital 11 ho estan per covid-19.