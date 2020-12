Els Reis Mags rebran als infants de Puigcerdà per franges horàries

Com a la resta del país, la pandèmia farà que enguany Puigcerdà no pugui celebrar la tradicional cavalcada de Reis. Tot i això, des de l'Ajuntament de la capital cerdana han informat que sí que hi haurà una recepció a la plaça del Call, on Ses Majestats saludaran els nens i nenes de Puigcerdà el dia 5 de gener, entre les 17:30 i les 21h. L'activitat és gratuïta però és obligatori que cada nen o nena tingui tiquet d'accés, ja que l'aforament a la plaça serà limitat i els adults només podran entrar al recinte en cas d'acompanyar a un menor. A més, caldrà seleccionar una franja horària -establerta en torns de mitja hora- per tal d'evitar aglomeracions. L'organització podrà obrir noves franges horàries si la demanda de places així ho requereix.

Els tiquets es poden agafar al web de l'Ajuntament de Puigcerdà i des de la corporació s'ha elaborat un vídeo explicatiu, que ja ha començat a difondre a través de les xarxes. Igualment s'ha editat un vídeo explicatiu que s'ha difós per les diferents xarxes de la corporació. Des del consistori es recomana que els nens i nenes vagin acompanyats per un únic adult, evitant així aglomeracions. A causa de les restriccions sanitàries, els reis i patges no tindran contacte físic amb els infants, però sí que donaran una bosseta individual de caramels sense gluten i un obsequi. Els nens es podran fotografiar amb Ses Majestats, respectant la distància de seguretat marcada per l'organització.

També s'ha indicat que s'habilitaran circuits independents d'entrada i sortida a la plaça i es recorda que l´ús de mascareta és obligatori a partir dels 6 anys. A les cues s'haurà de respectar la distància social entre les diferents bombolles de convivència. Cal afegir que els nens i nenes que ho vulguin també podran lliurar les seves cartes al campament del patge Fumera, que estarà a diferents punts del municipi del 2 al 5 de gener.