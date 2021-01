Els Reis d’Orient ja són al Pirineu

Els Reis d’Orient ja han arribat a les comarques pirinenques, preparats per repartir regals aquesta nit. La situació de pandèmia ha impedit a ses majestats fer les tradicionals cavalcades pels carrers dels pobles i viles del Pirineu, però aquest dimarts a la tarda i vespre han ofert recepcions a diverses poblacions, on han saludat als més menuts i han recollit les darreres cartes.

A Tremp s’han estat tota la tarda al pavelló del Casal, mentre que a la Seu d’Urgell s’han instal·lat a la plaça Joan Sansa, després d’haver estat rebuts aquest matí per una comitiva encapçalada per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega. A Puigcerdà, s’han instal·lat a la plaça del Call. Ja fa uns quants dies, però, que el patge Fumera ha estat recollint les cartes dels més menuts per poder-les entregar als reis.

Altres poblacions pirinenques també han acollit recepcions dels Reis d’Orient, com ara Sort, Rialp, Esterri d’Àneu, el Pont de Suert, Vilaller, la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Isona, Vielha o Oliana. A Bellver de Cerdanya, mentrestant, ses majestats han fet un recorregut pels diversos nuclis del municipi i han acabat amb una passejada pels carrers del mateix poble de Bellver. A Organyà, mentrestant, han fet una cavalcada pensada perquè la gent la veiés des de casa seva.