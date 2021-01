Reobre la pista de Mencui però el gel fa molt difícil circular-hi

La quinzena de veïns de Mencui, al municipi de Soriguera (Pallars Sobirà), ja poden circular per la pista forestal que els uneix amb Escós, Baro i l'eix pirinenc, tot i que amb moltes dificultats. Aquest dilluns a la tarda es va poder obrir la pista, després que el poble quedés unes quantes hores aïllat per la neu i el gel provocats per la borrasca Filomena.

L'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fontdevila, ha explicat a l'Ara Pirineus que, tot i que s'ha pogut retirar part de la neu "si no tens un 4x4 ben preparat, no puges". El problema, en el cas de Mencui, és que la pista no està asfaltada i això fa que "no hi puguis tirar sal, perquè es fa malbé i la pala no pugui passar perquè es clava", detalla l'alcalde. Davant d'aquesta situació, "hi vam enviar una retroexcavadora amb cadenes que va anar traient la neu, però no ha pogut escarbar fins a sota de tot, de manera que sobre la pista hi ha quedat una capa de neu i gel que sembla vidre". Per tot plegat, augura que "durant deu dies, la carretera farà por".

Fa anys que l'Ajuntament de Soriguera i el veïns i veïnes de Mencui demanen que s'asfaltin els 5,5 quilòmetres de pista forestal que encara són de terra. Fontdevila deixa clar que un ajuntament petit com el de Soriguera, amb una quinzena de nuclis agregats, no té capacitat econòmica per realitzar una obra així. A banda de Mencui, al municipi també hi ha el nucli de Tolzó, on no hi arriba carretera asfaltada, i hi ha altres pobles on la carretera "fa tants anys que no es pot arreglar que ja han perdut fins i tot l'asfalt, com en el cas de Puigforniu", lamenta l'alcalde.

Per tot plegat, demana que d'una vegada per totes les administracions supramunicipals posin remei a aquestes situacions. "Ja no ho demanem només per Soriguera, sinó per tots els municipis del Pirineu que es troben en aquesta situació. Primer arreglem les qüestions bàsiques i després ja farem poliesportius o carrils bici", indica Fontdevila. "No et pots omplir la boca dient que repoblaràs, i després no garantir els serveis bàsics, com són els accessos a nuclis o la connexió a internet", afegeix. En aquest sentit, indica que "a Mencui mateix ja hi ha una quinzena de veïns, hi ha gent nova que s'hi ha instal·lat, però els hem de garantir uns serveis bàsics si volem repoblar el país".