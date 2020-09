Rescat de tretze hores al congost de Collegats

Els equips d'emergència han hagut de realitzar un rescat llarg i complicat entre aquest dissabte a la tarda i diumenge al matí al congost de Collegats, al municipi de la Pobla de Segur. Tot plegat ha estat arran de l'accident patit per un escalador, que s'ha fet una fractura al turmell quan feia la via Tànger. Tal com han explicat els Bombers, l'avís del succés l'han rebut aquest dissabte a les 19:24 hores i, com que ja es feia fosc, no han pogut activar l'helicòpter de rescat. Tot i això, sis efectius dels GRAE de Bombers així com un metge del SEM s'hi han desplaçat per terra i han arribat al lloc on hi havia l'escalador ferit al voltant de les 23h.

1/2#bomberscat hem treballat en el rescat d'un escalador ferit al turmell a la Pobla de Segur.

Ahir al vespre (avís 19.24h) ens alertaven que un home s'havia fet mal al turmell i no podia continuar la via Tànger, a Collegats.

Inicialment, han traslladat a l'escalador fins a la capçalera de la via, on han passat la nit al ras. Finalment, a primera hora d'aquest diumenge, a les 8.30h, l'escalador ha estat evacuat en helicòpter fins a la Pobla de Segur i, d'allà, cap a l'hospital.