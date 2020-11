Retiren en helicòpter una antiga línia de serveis al Parc Nacional d'Aigüestortes

Endesa ha finalitzat la retirada d'una antiga línia de serveis ubicada dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Per fer-ho, ha requerit un helicòpter, ja que la infraestructura es trobava en una zona muntanyosa de difícil accés. Es tracta d'una línia de comunicació construïda l'any 1956 que enllaçava diferents preses amb la Central Hidràulica de Sant Maurici. Des de l'empresa assenyalen que aquesta actuació, que ha costat 25.940 euros, "suposa una millora paisatgística en un entorn d'alt interès natural com és el del parc natural".



La línia aèria, suportada per pals de fusta, tenia originàriament una llargada de 6 quilòmetres i anava des de la Central Hidràulica de Sant Maurici fins a la presa del llac Tort Trullo. Era una línia de comunicacions telefòniques a través de la qual es transmetia, també, la informació referent a les cotes dels estanys Tort-Trullo i Negre de Peguera. Endesa va instal·lar uns canals de comunicació sense cable per complir la mateixa funció, fet que va permetre que es retirés una part de la línia. Quedava encara, però, 1 quilòmetre i mig de cable i 35 suports que s'han retirat definitivament en una actuació que ha hagut de realitzar-se amb mitjans aeris donades les dificultats del terreny.



Recordem que dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la companyia hi té diverses instal·lacions com ara les preses dels llacs d' Amitges , Negre de Peguera, Peguera, Sant Maurici i Tort-Trullo; captacions com les de la Cabana, la Coveta i Montastero ; i les Centrals Hidroelèctriques de Sant Maurici i la de Lladres. Així mateix, gestiona gairebé 2 quilòmetres i mig de línies de xarxa de mitjana tensió a l'interior del parc. "Conscients del valor natural i paisatgístic de l'entorn, des d'Endesa es treballa i es vetlla, sempre en col·laboració amb els gestors del Parc Nacional, per una òptima integració de les infraestructures de la companyia a l'espai", conclouen.