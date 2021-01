Reviure el front del Pallars "en 360 graus"

El Museu de Camins ha posat en marxa una ruta de senderisme que uneix diversos elements bèl·lics construïts durant la Guerra Civil, les restes dels quals encara es conserven a la Vall de Siarb, al Pallars Sobirà. Una de les particularitats de l'itinerari, segons han explicat els seus impulsors, és que es pot observar el front "en 360 graus", és a dir, que des de la posició d'un dels bàndols es veu la del contrari. Aquest recorregut forma part d'un nou projecte anomenat "Camins de Memòria", a partir del qual també s'ha recollit el testimoni oral d'aquest moment històric aportat per una vintena d'avis residents en aquesta zona. Precisament, amb fragments d'aquestes entrevistes es vol complementar la informació dels diferents punts de visita.

La nova ruta és circular i té una extensió total de disset quilòmetres, en els quals es poden veure diversos vestigis de les dues línies del front del Pallars, la nacional i la republicana, i contemplar el paisatge de la Vall de Siarb. A més, recorre diversos dels seus pobles, el què fa més fàcil seguir-la en dues etapes. Una de les impulsores i responsable del Museu de Camins, Gemma Cots, ha explicat que aquest itinerari permet, per primer cop, unir en un mateix relat l'espai de les trinxeres de Sant Quir i els búnquers de Vilamur. Aquests darrers ja compten amb senyalització del Memorial Democràtic, entitat que ara contribueix també en aquest nou projecte.

Un altre dels impulsors del museu, Marc Cortina, ha dit que aquest recorregut permet descobrir les diferències que hi havia en les infraestructures de tots dos bàndol de la Guerra Civil. Així, mentre els murs de pedra seca són presents a la zona de les trinxeres, la construcció dels búnquers es va fer també amb ciment. La degradació del pas del temps és l'únic element que ha modificat aquest patrimoni, segons ha explicat Cortina, que ha afegit que, en canvi, algunes peces de filferro, piquetes i altres metalls que van quedar a la zona van ser utilitzades pels veïns per fer diversos elements quotidians, com ara reixes per a les finestres de les cases.

Cots ha explicat que el projecte també ha permès editar part de les entrevistes fetes a una vintena d'avis que resideixen a la vall, en les quals parlen de les seves vivències durant la guerra i postguerra, a més de valorar el procés de recuperació de valors democràtics i l'etapa de la transició. Tot aquest material es pot trobar al canal de Youtube de l'equipament museístic i a la seva pàgina web, on també hi ha una versió només d'àudio. Així, una de les propostes passa per escoltar aquests testimonis mentre es fa la ruta i, en aquest sentit, es preveu de cara al futur incloure-hi senyals amb fragments concrets que parlin sobre l'entorn i els punts de visita.

Cal tenir en compte que les posicions franquistes s'estableixen a la zona on hi ha els búnquers de Vilamur a l'abril de 1938. Mentre, les republicanes ocupen la zona de la serra de Sant Quir i, segons ha explicat la responsable del Museu de Camins, aquesta línia de front provoca "un moment de tensió" a la vall, tot i no ser un lloc de "grans batalles ni bombardejos". Malgrat això, els veïns de diversos dels seus pobles es van veure obligats a marxar i es van trobar, a la tornada, que tot havia quedat destrossat i saquejat, tal com ha relatat una de les persones residents d'aquest nucli de Soriguera, Pepita Ubach.