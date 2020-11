Ricard Pérez serà el coordinador de JxCat a l'Alt Pirineu i Aran

L'olianès Ricard Pérez serà el nou coordinador de Junts per Catalunya a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. La seva és l'única candidatura que s'ha presentat en l'àmbit veguerial a les eleccions d'aquest pròxim cap de setmana, en què els afiliats a la formació votaran els diversos equips coordinadors del partit al territori. Juntament amb Pérez, formen part de la candidatura Montse Villaró, com a responsable de comunicació, Joaquim Delgado, com a responsable d'organització, Imma Gallardo, com a responsable de relacions institucionals i Josep Lluís Farrero, com a responsable d'implantació municipal i territori.

A nivell de comarques presenten les seves candidatures, juntament amb els seus equips: Marta Rollan (Alta Ribagorça), Jordi Fàbrega (Alt Urgell), Glòria Rigola (Cerdanya), Josep Maria Puigarnau (Pallars Jussà) i Carlota Canut (Pallars Sobirà),

Des de Junts per Catalunya han indicat que "s'ha volgut formar equips diversos que reflecteixin l'esperit de Junts, on la transversalitat, la capacitat de sumar i el projecte de territori i de país en són pilars fonamentals". També assenyalen que amb aquest desplegament territorial "es completarà una etapa més de la implantació de Junts a la vegueria, que té com a objectiu esdevenir un espai aglutinador de tot el Pirineu".

Tot plegat confirma també el trencament amb el PDECat, la formació de la qual provenen alguns dels candidats de Junts. Un cop constituïts aquests equips comarcals i veguerials, totes dues formacions tindran ja estructures diferents a la majoria de comarques pirinenques així com a nivell de vegueria.