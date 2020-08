Risc zero en plena temporada turística

L'Alta Ribagorça encadena més d'un mes seguit sense cap nou positiu de covid-19. Això fa que, a hores d'ara, i sempre tenint en compte la volatilitat de la situació, el risc de rebrot i la taxa de transmissió de la malaltia, segons els barems que estableix el Departament de Salut, siguin zero. En aquest sentit, en les últimes tres setmanes s'han fet una vuitantena de proves PCR i totes elles han donat negatiu. Igualment, des dels Centres d'Atenció Primària o l'Espitau Val d'Aran, l'hospital de referència a la comarca, tampoc s'ha detectat cap positiu resident a l'Alta Ribagorça. Tot plegat converteix a la comarca en un cas únic a Catalunya, ja que no n'hi ha cap altra al país en situació de risc de rebrot zero.

Des del Consell Comarcal s'han mostrat satisfets d'aquesta situació i del fet que s'hagi assolit tot i estar en plena temporada turística, quan molts allotjaments de la comarca han estat al 100% d'ocupació o gairebé. La presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, ha posat de manifest que des de l'inici de la pandèmia "tant els ciutadans com tots els establiments, centres sanitaris, farmàcies, residències i institucions han seguit totes les mesures sanitàries, intensificant la desinfecció i reforçant els serveis bàsics i essencials".

Erta també ha posat de manifest que durant tota la pandèmia " la població s'ha mostrat compromesa i solidària, i des de les institucions, tant el Consell Comarcal com els ajuntaments, s'ha realitzat un seguiment molt curós per fer complir les mesures sanitàries establertes". Igualment, ha indicat que tant l'hostaleria com la restauració, els comerços i els serveis han realitzat "unes tasques meticuloses de desinfecció i han complert les mesures sanitàries escrupolosament".

En aquest sentit, ha celebrat que " entre tots hem aconseguit un bon control de la pandèmia" i ha recordat que "des de les institucions s'han suspès tots els actes i celebracions i, en el cas de Vilaller, no s'han obert les piscines". Erta creu que "totes aquestes accions de contenció han permès que estiguem amb una situació de zero risc i, alhora, durant el mes d'agost haguem tingut una ocupació del 100%, fomentant un turisme saludable, sostenible i responsable que ha permès donar un impuls a l'economia comarcal".