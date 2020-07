SOS per Sant Sadurní d'Esperan

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha llançat un missatge de socors per mirar de salvar l'església de Sant Sadurní, al poble abandonat d'Esperan, al municipi del Pont de Suert. El passat 29 de maig, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, va sol·licitar formalment per escrit al Bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, que s'iniciïn les peticions necessàries al Departament de Cultura de la Generalitat per buscar l ínies de subvencions per reparar l'església. Així ho ha donat a conèixer el mateix Consell Comarcal en un comunicat de premsa, on ha recordat que Sant Sadurní d'Esperan es troba en un estat molt precari. El temple està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i té un gran valor històric per la seva vinculació amb els Erill, Lavaix i el conjunt de la Ribagorça.

Des del Consell destaquen que "l'aïllament, la despoblació del lloc, el pas del temps i la falta de conservació han causat grans estralls al temple i corre el risc d'esfondrar-se". Erta, de fet, ja ha realitzat gestions prèvies amb la Direcció Territorial del Departament de Cultura de la Generalitat i ara s'ha posat a disposició del Bisbat per mirar de resoldre l'assumpte. Des del Consell Comarcal han remarcat la seva voluntat de " donar suport a la conservació del patrimoni del territori per tal d'evitar-ne la desaparició".