Salut aixeca les restriccions a Cerdanya

Gairebé dues setmanes després de posar-les en marxa, la Generalitat ha decidit aixecar les restriccions específiques establertes a Cerdanya per frenar el covid-19. Ho ha donat a conèixer el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón, en la roda de premsa oferta aquest dimarts a la tarda. Ha detallat que des de Salut han pres aquesta decisió gràcies al descens de la corba a l'Alt Pirineu i Aran. Cal recordar que quan es va prendre la decisió, la penúltima setmana de setembre, el risc de rebrot a la comarca s'enfilava per sobre dels 2.000 punts, quan el llindar de risc alt és 100. En aquestes setmanes, el risc ha baixat fins a situar-se al voltant de 500, tot i que els darrers dies ha experimentat un lleuger increment, molt lluny, però, de les xifres que es van assolir a finals de setembre.

Recordem que mentre han durat aquestes mesures restrictives s'ha recomanat a la població que es quedés a casa i que només en sortís per anar a treballar, en cas de no poder fer teletreball. També per assistir a centres o serveis sanitaris, anar a escola i fer activitats de lleure infantil, incloses les extraescolars. El Procicat també recomanava no sortir de casa si no era per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables; per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis; per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres; i per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs.

L'aforament a bars i restaurants ha estat limitat al 50%, de la mateixa manera que l'assistència a actes religiosos. En establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha hagut de fer sempre en una taula. A l'interior l'aforament s'ha limitat al 50% i s'ha hagut de garantir una distància mínima entre taules d'1,5 metres. A les terrasses s'ha limitat la capacitat d'ocupació de l'espai també al 50% i s'ha hagut de garantir una distància de 2 metres entre taules. L'horari de tancament ha estat a la una de la matinada com a màxim, sense que es poguessin admetre nous clients a partir de les dotze. En hotels, l'aforament dels espais comuns s'ha limitat al 50%. D'altra banda, les activitats culturals s'han pogut mantenir amb un aforament del 70% de la capacitat, però les esportives no han pogut superar el 50%.