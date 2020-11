Salut confia que abans d'acabar l'any ja es podrà avortar farmacològicament a Tremp i a Vielha

El Departament de Salut confia que abans d'acabar l'any ja es podrà avortar de forma farmacològica als hospitals de Tremp i de Vielha, que donen servei a les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, en el primer cas, i a l'Aran i a l'Alta Ribagorça en el segon. Així ho ha assegurat la gerent de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent, Divina Farreny. També ha indicat que "anem un pas darrer l'altre" i ha afegit que s'està ampliant la maquinària d'aquests centres per poder fer ecografies del segon trimestre. En relació amb l'avortament farmacològic, a l'Alt Pirineu i Aran encara faltarà per resoldre el cas als hospitals de Cerdanya i la Seu d'Urgell.

Recordem que ara les dones del Pirineu que volen avortar no poden fer-ho de forma farmacològica a través del sistema públic de salut, ja que tot el personal mèdic que podria assistir-les és objector de consciència. Igualment, en tota la demarcació de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran tampoc es pot avortar quirúrgicament, ja que els 29 professionals de ginecologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida també són objectors de consciència.

Justament per posar fi a aquesta situació, el Departament de Salut ha iniciat tràmits amb la clínica privada Vithas de Lleida per possibilitar que les dones puguin avortar quirúrgicament. Fins ara cal desplaçar-se a Barcelona o Tarragona i, tal com ha assenyalat Farreny, tan aviat com la clínica estigui acreditada amb una ampliació de cartera, això ja no serà així. Farreny també ha assegurat que els 29 professionals de l'Hospital Arnau de Vilanova són objectors de consciència sobre l'avortament quirúrgic tot i que "en diferents graus". En aquest sentit, ha confiat que això canviarà en els pròxims temps, "per l'evolució del concepte" i també per les explicacions que es poden donar en cada moment sobre cada cas.

Respecte a les dificultats de poder avortar quirúrgicament a partir de la novena setmana de gestació, la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Farreny, ha explicat aquest dimarts que és una qüestió que ja porta la consellera de Salut, Alba Vergés, des que va iniciar el mandat. En aquest sentit, ha recordat la incorporació de la directora clínica territorial de Ginecologia i Obstetrícia, que ha fet que es pugui avançar en diverses coses.

Segons Farreny, hi ha moltes dones en situació vulnerable que són les qui és "nodriran" d'aquest servei que ha de suposar una "equitat" respecte al conjunt del país. S'ha referit així a casos de treballadores del "sexe comercial" que tenen la necessitat d'interrompre l'embaràs. "És un dret de les dones i hem de veure quines opcions tenim igual que a la resta de Catalunya", ha conclòs Farreny.