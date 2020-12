Salut va detectar importants mancances d'informació, sectorització i ús d'EPIS a la residència de Tremp

El Departament de Salut va detectar importants mancances en la gestió de la residència Fundació Fiella de Tremp des de l'inici del brot. Així ho ha explicat la gerent de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent, Divina Farreny, en la primera compareixença que ha fet Salut des que va assumir la gestió de la residència, el passat 28 de novembre. Farreny ha deixat clar que des que es va notificar el primer positiu, el 20 de novembre, personal de Salut ja va entrar a la residència per veure com s'estava treballant i oferir el suport necessari.

En aquell primer moment Farreny ja ha indicat que es van detectar "mancances importants" en matèria de gestió de la informació, de sectorització, de creació de circuits i d'ús d'equips de protecció individual (EPI). Aleshores, es van donar un seguit de pautes però, en successives visites, es va veure que no s'estaven aplicant correctament. Va ser per això, i pel fet que la direcció del centre al complet es va haver d'aïllar en donar positiu, que el dissabte 28 de novembre es va decidir intervenir totalment la residència.

Farreny també ha informat que el Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies ha obert un expedient per determinar si la gestió prèvia al centre va ser la correcta. Igualment, ha deixat clar que facilitaran a la Fiscalia tota la informació que els demani, per tal d'esclarir qualsevol possible responsabilitat. Des d'ahir no s'han notificat noves defuncions derivades del brot, que recordem que ja s'ha endut la vida de 42 persones.

Seguirà ampliació.