Sàmper admet que s'ha "alentit" la decisió d'integrar Andorra a l'Alt Urgell

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat encara està estudiant la possibilitat d'assimilar Andorra a l'Alt Urgell per tal de permetre la mobilitat entre els dos territoris. En aquest sentit, ha admès que el fet d'haver d'estar pendent d'una situació epidemiològica que ha empitjorat els darrers dies a Catalunya, ha alentit la decisió sobre Andorra.

"Ens vam reunir la setmana passada amb els ministres de Salut i d'Interior d'Andorra per estudiar aquesta possibilitat de configurar com una única comarca l'Alt Urgell i Andorra perquè hi ha molta interacció social, laboral i professional. S'està treballant. És veritat que el fet de no haver passat avui de tram ha alentit diverses coses perquè s'està pendent de la situació epidemiològica. Però és veritat que existeix aquesta possibilitat i aquest treball s'està fent entre els ministeris de Salut i Interior i les conselleries homòlogues i és un tema que tractarem en el Procicat per tenir una resposta el més aviat possible", ha explicat. La pròxima reunió d'aquest òrgan és prevista per aquest dijous.

Els cerdans del nord ja poden anar lliurement a Andorra

Cal dir que des d'aquest divendres el govern francès ja permet l'entrada de residents als departaments de l'Arieja i els Pirineus Orientals -per tant, també als de l'Alta Cerdanya i el Capcir- a Andorra per a motius no essencials, com ara anar a comprar. Per fer-ho, únicament cal omplir un certificat d'autoresponsabilitat.