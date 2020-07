Sant Esteve de la Sarga vol deixar de "jugar-se la vida" a la carretera

L'enèsima caiguda de roques a la carretera de Sant Esteve de la Sarga ha estat a punt de provocar una nova desgràcia aquest dijous a la tarda. Un vehicle que circulava per la zona ha quedat a molt pocs metres del despreniment i, de fet, el seu conductor es va fer mal en la maniobra evasiva. Tot plegat ha provocat un nou tall de la carretera i no se sap quan es podrà reobrir, ja que la zona encara està molt inestable. El gener passat la via ja va estar tallada unes quantes setmanes pels mateixos motius i l'abril del 2018 una esllavissada de grans dimensions es va endur la vida de dos veïns que circulaven per la carretera i van quedar sepultats.



Ja amb l'esllavissada del gener, la Diputació de Lleida, titular d'aquell tram de carretera, es va comprometre a buscar una via alternativa per evitar el pas per aquesta zona més inestable. El mateix president de l'ens, Joan Talarn, va visitar la zona i es va comprometre a iniciar els tràmits per buscar una solució definitiva.



Després d'aquesta nova esllavissada, l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, s'hi ha tornat a posar en contacte i assegura que la resposta ha estat positiva. En declaracions a l'Ara Pirineus ha explicat que "des de la Diputació m'han dit que es posen les piles i que aquesta pròxima setmana decidiran ja quina solució definitiva tiren endavant". El mateix Navarra explica que, bàsicament hi ha quatre opcions: fer més segura la carretera actual, millorar una pista de terra que alguns veïns utilitzen amb 4x4, seguir el traçat de l'antic camí Ral, per la part sud de la vall, o bé fer un traçat completament nou.



De moment, ha explicat que aquest mateix matí ja hi ha maquinària treballant per mirar de crear un pas provisional per sota de la carretera actual. "No sabem quant trigaran a habilitar aquest pas, pot ser que amb dos dies estigui com que triguin una setmana, si troben molta roca", explica Navarra. El que té clar és que la carretera haurà d'estar tallada durant força dies "perquè encara hi ha molt de perill". Mentre no s'habiliti aquest pas provisional, els veïns de Sant Esteve que volen anar cap a Tremp han de passar per una pista que va cap a Cellers, que amb les pluges dels darrers dies s'ha omplert de fang i té alguns trams complicats.



La Patrícia i el Jordi són uns dels veïns de la zona, concretament del poble d'Alzina, que tenen una botiga a Tremp i baixen i pugen cada dia. Quan va tenir lloc l'esllavissada del gener van haver de fer la volta pel Pont de Montanyana per poder anar a obrir la botiga, ja que el seu vehicle no podia passar per la pista alternativa de Cellers. Això va fer que, en comptes de fer un trajecte de mitja hora, haguessin de fer-ne un de gairebé una hora i mitja tots els dies que va durar el tall.



Ara, el Jordi explica que " un veí del poble ens ha deixat un 4x4 i almenys podem passar pel camí de baix". Tot i això, explica que "un veí del poble havia de marxar ahir a Barcelona i va haver de fer la volta per Aragó, ja que no va poder passar per la pista". En aquest sentit, aquests veïns reclamen a la Diputació de Lleida que d'una vegada per totes faci les obres per habilitar una carretera alternativa.



Justament, l'alcalde remarca que els veïns tenen por cada cop que plou, per si hi haurà noves esllavissades, i reclama també la construcció d'una carretera segura "per deixar de jugar-nos la vida cada cop que hi passem". Navarra, que és el fill de les dues víctimes mortals de l'accident de l'abril del 2018 afegeix que "no podem seguir així, perquè si un dia torna a haver-hi algun mort no sé a la consciència de qui anirà".