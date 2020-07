Avui és Sant Jordi, encara que sigui un 23 de juliol. Aquest any que hem canviat de ritmes, de costums, de comportaments, no hem canviat però de celebracions, i aquesta és molt nostra, tant si ens toca de vacances com treballant, tant si ens sentim més sentimentals o volem demostrar que malgrat tot, el nostre Sant Jordi és una de les columnes vertebrals de la cultura, de les lletres i les arts, de la rosa i de les flors.

Per això crec que encara que el Sant Jordi es pugui comportar diferent, nosaltres el farem ser igual, en el sentit que els llibres i la rosa són component cultural que malgrat que el canviem de dia i de mes, segueix sent el nostre Sant Jordi reivindicatiu. Al Pirineu és sabut que hi manquen llibreries, que costa trobar els llibres que parlen de l'Alt Pirineu i l'Aran, i de tota literatura, sigui novel·la, narrativa, poesia, llibres per a infants, excursionisme, història, etc. I tot això és igual sigui el dia que sigui.

Volem celebrar un Sant Jordi, amb normalitat, a les places dels pobles rurals, a les biblioteques i espais culturals, i tot depèn de nosaltres, perquè la cultura en termes generals és font de vida de les persones; som nosaltres que expressem cultura, que tenim llengua, sentiments, memòria, imaginació, voluntat i amor, components tots d'una cultura ancestral que podem llegir i viure arreu, i tot això cal que es transmeti també en qualsevol relació sigui a la plana, a la costa o al Pirineu.

Per sort la voluntat hi és i tenim eines que fan possible i millor conèixer els llibres nous i també els vells, els autors i els lectors. Canviar de dia el Sant Jordi encara ens pot apropar més a un Sant Jordi diferent de mes, però no pas diferent de modalitat. Trobarem els llibres a les parades, amb voluntat d'apropar-se als lectors, potser els trobarem en les fonts i els bancs de les places, i els seus fulls penjats dels arbres ens recordaran que la muntanya, el bosc i la plana són els nostres punts de contacte amb el muntanyam pirinenc, que és la nostra pàtria cultural.

Si voleu informar-vos, tenim fulls de paper com el que fan l' Associació Llibre del Pirineu amb un butlletí bimestral dit L'Antígraf on hi trobareu les notícies sobre llibres i actes, autors i circumstàncies que ens indiquen els fets més essencials del món dels llibres. I encara hi ha un catàleg de llibres publicat un cop l'any sota els auspicis del mateix Llibre del Pirineu on, d'una manera singular, en català, castellà, i aranès hi podeu trobar les novetats i els llibres infantils de totes les editorials pirinenques que malden per donar a conèixer la producció dels autors pirinencs, Com diu el seu manifest, són "lectures amb denominació d'origen" pirinenc, i el trobareu als llocs on es venen llibres, parades, llibreries, mercats, i és gratuït.

Encara si teniu més temps, podeu gaudir de revistes fetes des del Pirineu, des de la Portella publicat a Andorra, Lo Banyut, feta Tresponts avall, o Querol (digital) del Grup de Recerca de Cerdanya, o bé Cadí Pedraforca, totes elles en més o menys grau us parlaran de llibres, de persones, de sants jordis.

Aquest any el Sant Jordi no és pas inventat, és reivindicatiu més que mai de llibres, roses i llibertat. Busqueu-los, compreu-los i gaudiu de la festa cultural. Si veieu uns papers amb signes impresos de moltes formes i maneres, i encara que us sembli estrany o inintel·ligible, això és un llibre. És el que busquem. Palpeu-lo, ensumeu-lo, i estimeu-lo, ja no estareu sols, us ajudarà, us divertirà, us ensenyarà i us farà companyia tota la vida. Us ajudarà a passar els mals sons i a conviure. Els llibres fan vida. I sempre ho celebrem el 23, faci fred, faci calor, els llibres no es desfan com els gelats, perduren i ens fan fer camí.