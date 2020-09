Satisfacció a la Molina per l'afluència de visitants a l'agost

Els responsables de l'estació d'esquí i muntanya de la Molina, a Cerdanya, asseguren que han tancat l'agost amb una bona xifra de visitants, propiciada, en part, per unes condicions meteorològiques molt favorables. La pujada amb telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga, a 2.537 metres d'altitud, i els circuits de descens en bicicleta han estat les dues activitats estrella, les quals han funcionat enguany "millor que mai", segons ha explicat el director d'aquestes instal·lacions, Xavier Perpinyà. A més, aquest període d'estiu ha suposat un "aprenentatge" de cara a la pròxima temporada d'esquí, marcada per la situació sanitària del covid-19. Per aquest motiu, s'està intentant avançar diverses tasques de manteniment i s'ha previst la instal·lació d'uns 150 punts amb gel hidroalcohòlic.

Perpinyà ha explicat que tot i que al mes de juliol els "va costar arrencar", estan molt satisfets amb l'afluència de visitants que s'ha registrat a l'agost, amb la qual cosa creuen que tancaran un "estiu molt bo de gent". A més, el fet de tornar a tractar amb el públic en aquest període ha servit, segons el director de La Molina, per comprovar el funcionament dels protocols fixats, com ara el que té a veure amb les distàncies de seguretat.

Instal·lacions d'esquí, a punt l'1 de novembre

Pel que fa als aforaments, que en el cas del telecabina han estat del 50% a l'estiu, s'està pendent de veure quina és la fórmula que s'adoptarà de cara a l'hivern i de forma conjunta amb la resta d'estacions d'esquí. L'objectiu és que les instal·lacions estiguin preparades de cara a l'1 de novembre, com cada any, tot i que algunes tasques de manteniment s'estan intentant avançar per si la situació sanitària es complica de cara a la tardor.