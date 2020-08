Satisfacció a MónNatura Pirineus per la bona acollida de les activitats d'estiu

260x366 L'activitat 'Descalça't als Pirineus'. / MNP L'activitat 'Descalça't als Pirineus'. / MNP

Els responsables de MónNatura Pirineus s'han mostrat molt satisfets de l'acceptació que estan tenint les activitats programades aquest estiu. Des de l'equipament, gestionat per la Fundació Catalunya la Pedrera i ubicat a les Planes de Son, al Pallars Sobirà, creuen que en el context sanitari actual, el fet que la immensa majoria d'elles sigui a l'aire lliure està ajudant a aquesta bona acceptació.

Gairebé un mes després de la seva obertura, asseguren que les activitats d'estiu que estan tenint més èxit són les visites al centre de fauna salvatge del Pirineu i també el 'Viatge per les galàxies', que aprofita la nul·la contaminació lumínica de la zona per fer sessions d'astronomia per a tota la família. Una altra activitat que està tenint força acceptació és la principal novetat d'aquesta temporada, 'Descalça't als Pirineus'. Aquesta permet caminar descalç per sobre de diferents textures naturals, per tal de sentir la natura d'una manera diferent. Des de l'equipament expliquen que aquesta activitat ha tingut molt bona acollida sobretot entre famílies amb infants petits, a qui entusiasma caminar descalços per sobre d'aquestes textures.

Igualment, les excursions guiades també estan tenint força èxit. En tots els casos, des de l'equipament recorden que cal fer reserva prèvia, per tal de poder garantir en tot moment uns aforaments adequats a la situació sanitària actual. En aquest sentit, ja han començat a rebre les primeres reserves per a les estades de l'11 de setembre i del 12 d'octubre. Aquesta darrera, la de l'octubre, coincidirà amb la brama del cérvol.