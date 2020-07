Satisfacció de l'oposició pel nou hospital de la Seu

Els dos grups de l'oposició a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Compromís per la Seu i la CUP, s'han mostrat satisfets per la decisió de construir un nou hospital a la ciutat. Des del principal grup de l'oposició han celebrat que " l'equip de govern rectifiqui la línia seguida els darrers anys durant els quals s'havia fet cas omís a les propostes de Compromís de crear una taula de treball per parlar del futur de l'hospital".

Així, han recordat que durant el passat ple del 13 de juliol, "Compromís va posar un altre cop la necessitat d'abandonar el projecte anterior i crear la taula de treball político-tècnica que prepari el model hospitalari i sanitari del futur de la nostra ciutat i comarca, que ara ha estat escoltat". Ara, afegeixen, cal assegurar el finançament i el compromís del Govern de la Generalitat, "sobretot davant la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya que pot fer trontollar aquest projecte tan necessari per a la Seu d'Urgell".

Des de Compromís també reclamen " la recuperació dels serveis sanitaris perduts durant les retallades a les instal·lacions actuals. Cal atendre les deficiències i mancances de manera urgent a l'hospital actual, al marge de la construcció del futur hospital". També han aprofitat per explicar que des del grup han elaborat un estudi sobre la situació actual de l'Hospital, els seus serveis i les necessitats futures que caldria cobrir. En aquest estudi, asseguren, "es fa palès que l'Hospital de la Seu està a la cua de tota Catalunya quant al nombre de llits d'aguts per habitant". Així, apunten que "la mitjana de llits d'aguts a l'Hospital de la Seu és d'1,09 llits per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana de Catalunya és de 2,45. Lluny també queden els 3,72 llits per cada 1.000 habitants de la mitjana europea".

El comunicat enviat des del principal grup de l'oposició conclou assegurant que "malgrat tot el temps perdut durant tots aquests anys, Compromís ofereix tota la col·laboració i treball per ajudar a fer que aquest projecte sigui una realitat en el més breu termini de temps possible".

Des de la CUP, mentrestant, han expressat la seva satisfacció a través de les xarxes socials. Al seu compte de Twitter, la CUP Alt Urgell ha assegurat que " sempre és una gran alegria veure les teves propostes fetes realitat, però aquesta és especialment important. Tot el nostre suport i compromís per fer-ho realitat el més aviat possible". També s'hi ha referit la regidora i portaveu de la CUP a l'Ajuntament, Xènia Antona, a través de les xarxes socials.

Que la lluita d’anys per un hospital nou, integrat a la xarxa pública és ratifiqui, i més quan erem els únics que ho defensavem, és una una gran notícia. Sempre hem defensat la salut pública, i ara tmb la @CUP_AltUrgell estarem, per fer de les paraules una realitat. https://t.co/OdwfkrpgDz — XèNiA #laSeu (@X9XeNiA) July 25, 2020

Per la seva banda, l'exregidor de la CUP i actual representant proposat per la formació al Patronat de la Fundació Sant Hospital, Pau Lozano, també ha mostrat la seva satisfacció a través de les xarxes i ha deixat clar que ara seguiran "treballant i pressionant per realitat el nou hospital i la residència municipal".

Una gran notícia per la Seu i el Pirineu que durant mesos hem batallat en solitari en diversos fronts. Ara a segui treballant i pressionant per fer realitat el nou Hospital i la Residència Municipal!

✊✌️ @CUP_AltUrgell https://t.co/Zuuhh9QBaU — Pau Lozano (@PauPirineus) July 24, 2020

Satisfacció de l'equip de govern

Qui també ha mostrat la seva satisfacció, òbviament, han estat els dos grups que formen l'equip de govern, Junts per la Seu i Esquerra. L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ja va mostrar la seva satisfacció aquest divendres a la tarda, quan en declaracions a l'Ara Pirineus qualificava el dia "d'històric". Per la seva banda, en aquest cas a través de les xarxes socials, el vicealcalde, Francesc Viaplana, ha assegurat que aquesta és "una gran notícia per la Seu i comarca".