Se suspenen es campanades de Cap d'An en Vielha pes restriccions sanitàries deth covid-19

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a decidit suspéner era hèsta de Cap d'An que pendent es darrèri ans s'auie celebrat ena plaça dera glèisa de Vielha. Aguesta mesura preten esvitar que i age aglomeracions de gent e, d'aguesta manèra, eliminar quinsevolh tipe de risc de contagi deth covid-19, en ua data fòrça demorada pes vesins/es e toristes que i a en Vielha en tot celebrar es hèstes de Nadau, e qu'amasse a milers de persones en municipi.

Per tant, enguan non i aurà es actes d'aguesta jornada coma son es sessions de musica des dj's dera emissora GUM FM, ne tanpòc eth repartiment de radims entà celebrar eth cambi d'an. Cau rebrembar qu'era hèsta de Cap d'An se place laguens dera 3au fasa de desescalada establida pera Generalitat, qu'anarà deth 21 de deseme ath 4 de gèr. En aguestes dates, eth limit de gent enes reunions passarà de 6 a 10 persones, mès se recomane que non s'amassen mès de dus nuclèus de convivéncia.

“Era decision de suspéner era hèsta de Cap d'An ère de besonh en tot auer en compde era delicada situacion que viuem damb era preséncia deth covid-19 ena nòsta societat. Sabem que son dates importantes, mès mos i jogam fòrça. Toti/es voleríem gésser en carrèr e celebrar aguesta hèsta, mès non podem èster imprudents, pr'amor qu'era salut e era prosperitat des pròplèu mesi depenen d'ua bona conducta qu'ajam pendent es hèstes de Nadau”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Atau madeish, Serrano demane ara gent “responsabilitat e conscienciacion, en tot celebrar aguestes hèstes en petiti grups e seguir es normes vigentes pera pandémia. Ei un an excepcionau, e se volem tornar a ua cèrta normalitat çò de mès lèu possible, mos cau actuar damb intelligéncia”.