Se da per barrat eth bròt de Covid-19 detectat a finaus de junh en Aran

Eth bròt de Covid-19 detectat a finaus de junh en Aran se da dejà per barrat. Un viatge passadi es catorze dies des der inici deth bròt se considère dejà controlat e barrat en tot auer-se lheuat er isolament domiciliari a bona part des afectadi. Atau madeish, des deth Conselh Generau d’Aran s’informe que, deth mes de mai ençà, non i a cap persona ingressada per coronavirus en Espitau Val d’Aran.

Dempús de diuèrses informacions apareishudes enes mieis de comunicacion, des deth Conselh Generau d’Aran se vò precisar qu’era situacion sanitària que viu era comarca deth Segrià, non a relacion damb era actuau situacion en Aran. Totun, des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran s’insistís en demanar responsabilitat e prudéncia en tot aplicar es mesures de seguretat recomanades (distància, mascareta e igièna).