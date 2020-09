Se daurís era convocatòria entà demanar es ajudes entath pagament deth materiau escolar e libres de tèxte

A compdar d'aué, se daurissen es tèrmes entà sollicitar es ajudes entàs alumnes dera educacion infantila e primària dera Escòla Garona e dera educacion segondària, formacion professionau e bachilierat der INS d’Aran entath cors escolar 2020/21, que tot just a començat. Aguestes ajudes extraordinàries, aprovades pera Junta de Govèrn, son avalorades en 22.000 èuros entath pagament deth materiau escolar dera Escòla Garona e de 20.000 èuros entàs libres der INS d’Aran, e s'autrejaràn damb er objectiu de paliar ua part des efèctes dera crisi economica derivada dera aparicion deth covid-19. D'aguesta manèra, hig er Ajuntament, "es pairs/mairs auràn un supòrt important de hons public, en tot recéber eth 50% deth sòn cost".

Entà optar a d'aguestes ajudes, s'auràn de complir coma mínim es següents requisits: Qu'er alumne, e coma minim un des pairs/mairs, siguen empadronadi en Vielha e Mijaran a dia 1 de gèr de 2020, qu'er alumne sigue matriculat en quauqu'ua des etapes academiques, presentar era sollicitud laguens deth tèrme establit, qu'era familha non age cap deute tributari o d'aute tipe damb er Ajuntament de Vielha e Mijaran, e qu'es pairs/mairs siguen ath corrent deth pagament des obligacions tributàries e dera Seguretat Sociau.

En cas dera ajuda entàs libres der INS d’Aran, es sollicitants non poderàn superar era renda d'unitat familhara. Es familhes de dus membres non poderàn superar es 21.102 èuros, es familhes de tres membres auràn un limit de 27.711 èuros, es familhes de quate membres 32.870 èuros e es familhes de cinc membres 37.301 èuros. A compdar des sies membres se higerà 3.282 èuros per cada nau membre computable. Eth volum maxim d’ingrèssi non poderà excedir de 155.000 èuros entre toti es membres dera unitat familhara e eth rendiment de patrimòni se limitarà a 1.700 èuros.

Toti aqueri interessadi an 30 dies entà presentar era sollicitud de demana dera ajuda en registre der Ajuntament presenciaument en tot demanar ora en telèfon 973640018 o pera sedença electronica. Era publicacion dera ajuda se trape en Bulletin Oficiau dera Província de Lhèida, atau coma en taulèr d'anoncis e ena plana web der Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Er airau de secretaria avalorarà es sollicituds, e eth listat definitiu serà aprovat pera Junta de Govèrn. Es sollicituds aprovades seràn publicades en taulèr d'Edictes Municipaus e es denegades seràn notificades individuaument.