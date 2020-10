Segueix creixent el risc de rebrot a l'Alt Urgell, Cerdanya i la Val d'Aran

El risc de rebrot de covid-19 així com la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) han crescut les darreres 24 hores a tres de les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran: l'Alt Urgell, Cerdanya i la Val d'Aran. Segons les dades ofertes per Salut, la comarca amb les xifres més altes continua sent Cerdanya, on el risc de rebrot ha passat de 716,51 a 763,20 (el risc alt és a partir de 100), i l'Rt ha pujat d'1,42 a 1,50. Recordem que si l'Rt passa d'1 es considera que el virus està en expansió, ja que vol dir que un sol malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. Ara mateix, i segons dades del mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 6 persones hospitalitzades per covid-19 i 2 més pendents de diagnòstic.

A l'Aran, mentrestant, el risc ha passat de 453,66 a 491,71, i l'Rt ha pujat d'1,56 a 1,58. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19. A l'Alt Urgell, mentrestant, el risc de rebrot ha passat de 186,45 a 211,88 i l'Rt, d'1,32 a 1,45. Segons dades de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ara mateix hi ha 2 persones ingressades al Sant Hospital per covid-19.

La situació és totalment oposada als dos Pallars i a l'Alta Ribagorça. Al Pallars Jussà, el risc segueix baixant i passa de 24,11 a 13,79, mentre que l'Rt cau de 0,32 fins a 0,24. Al Pallars Sobirà, el risc de rebrot es manté en 14,59 i l'Rt segueix a 0,29. L'Alta Ribagorça, mentrestant, es manté en risc zero. Segons les dades de Salut, no hi ha cap ciutadà d'aquestes tres comarques ingressat a l'hospital per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, en les últimes 24 hores el risc de rebrot ha passat de 271,62 a 291,97 i l'Rt ha pujat d'1,20 a 1,28. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han notificat 6 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.273.