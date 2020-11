Segueix baixant el nombre de nous positius a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica es manté estable a l'Alt Pirineu i Aran. En les últimes 24 hores el risc s'ha mantingut gairebé igual, passant de 622 a 623, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), no s'ha mogut d'1,03. Recordem que si es manté per sobre d'1, es considera que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. En canvi, si està per sota d'1, retrocedeix. Un dels aspectes positius és que per quart dia consecutiu baixa el nombre de nous positius. Així, si dilluns es van notificar 65 nous casos, dimarts en van ser 43, dimecres, 24, i aquest dijous han estat 21. En total, des que va començar la pandèmia l'acumulat de casos és de 2.401.

Per comarques, ja n'hi ha tres de la regió sanitària que han aconseguit fer baixar l'Rt per sota d'1. Dues d'elles ja hi eren, Cerdanya i l'Alt Urgell, i la tercera, el Pallars Sobirà, s'hi ha afegit en les últimes hores. En aquest darrer cas, la comarca passa d'un risc de 741 a 683 i l'Rt cau d'1,05 a 0,97. Segons Salut, es mantenen cinc persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

A l' Alt Urgell, el risc baixa de 591 a 575 i l'Rt cau de 0,89 a 0,88. Ara mateix al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 9 persones ingressades per covid-19, després que en les últimes 24 hores s'hagin donat 4 altes. A Cerdanya, el risc puja de 803 a 815 i l'Rt creix de 0,98 a 0,99. Segons dades del mateix centre, ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 4 persones ingressades per covid-19 i una altra pendent de diagnòstic. La situació, en canvi, segueix millorant a l' Alta Ribagorça, on el risc baixa de 1.212 a 947 i l'Rt passa de 2,62 a 2,05. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

Al Pallars Jussà, per contra, la situació segueix empitjorant i el risc passa de 542 a 552, mentre que l'Rt puja de 2,99 a 3,19. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. A l' Aran, mentrestant, el risc puja de 882 a 911, però l'Rt baixa, d'1,45 a 1,40. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.