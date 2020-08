Segueix pujant el risc de rebrot a Cerdanya i al Pallars Jussà

El risc de rebrot de covid-19 segueix pujant a Cerdanya, tot i que amb menys força que els últims dos dies. Així, si fa 24 hores era de 324, segons les darreres dades ofertes pel Departament de Salut, actualment és de 355. El que també està molt amunt és la taxa de reproducció de la malaltia, ja que se situa en 3,75, una xifra molt per sobre del que és desitjable, que és 1. Actualment, a l'Hospital de Cerdanya hi ha dos pacients ingressats per covid-19, cap d'ells a l'UCI.

On la situació també empitjora és al Pallars Jussà, on el risc de rebrot segueix pujant i ja ha superat àmpliament el llindar de risc alt, que és 100. Així, a hores d'ara se situa en 174, mentre que la taxa de reproducció de la malaltia es manté prop del llindar d'1, concretament a 1,40. De moment, segueix sense haver-hi cap pacient ingressat per covid-19 a l'Hospital del Pallars, a Tremp.

A l'Aran, en canvi, la situació millora respecte a les darrere 24 hores i el risc de rebrot ha passat d'alt a moderat. El territori encadena dos dies seguits de descens d'aquest indicador i actualment se situa en un risc de 84. Actualment a l'Espitau Val d'Aran hi ha dos pacients ingressats per covid-19 i un a l'UCI. Pel que fa al Pallars Sobirà, la comarca es manté en la franja de risc moderat (58,36) i l'Alta Ribagorça segueix sense casos nous des de fa un mes i gairebé una setmana, de manera que el risc és zero. Al conjunt de la regió sanitària, en les darreres 24 hores s'han confirmat 13 nous positius de covid-19 i la xifra total des de l'inici de a pandèmia s'enfila fins a 697.