Seiem a taula?

Benvolguts veïns i veïnes de l'Alt Pirineu i Aran. És sabut que el Pirineu és un territori amb un greuge representatiu a les institucions del nostre país. Tot i ser un dels indrets més extensos de Catalunya, també és el més despoblat i, per tant, menys representat.

Un grup d'electes de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, provinents de diferents formacions polítiques i amb representació a la Diputació de Lleida, volem constituir el que serà la Taula del Pirineu. Neix amb l'ànim de ser un grup de treball amb capacitat de recollir i documentar de manera col·laborativa els principals neguits de les poblacions i, alhora, convertir-se en un grup de pressió que traslladi a les administracions superiors les inquietuds del territori.

L'origen d'aquesta Taula del Pirineu el trobem en la voluntat política del nou govern de la Diputació de Lleida, constituït el juliol del 2019, per donar visibilitat específica a la realitat de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran.

Hauríem de tenir unes comunicacions dignes. Un dels principals problemes que s'han d'afrontar és el dels deficients accessos als nuclis habitats. La falta de seguretat, fruit del clima i l'orografia específica de les nostres terres. La falta d'inversions sistemàtiques impedeix que, massa sovint, la gent del Pirineu no pugui arribar a les seves cases o es quedin aïllats. La inversió en infraestructures terrestres supera de molt la capacitat financera dels nostres ajuntaments, raó per la qual demanarem l'elaboració d'un autèntic pla d'infraestructures viàries per a l'Alt Pirineu i Aran.

En ple segle XXI, tan important com les carreteres i els camins són les comunicacions digitals. Cal un desplegament urgent de la fibra òptica o la banda ampla a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, ja sigui accelerant els treballs previstos per la Generalitat amb el suport de la Diputació de Lleida o desplegant fórmules alternatives, però com més ràpid millor.

Cal potenciar les singularitats del Pirineu, lluitar per preservar i difondre el nostre patrimoni i fomentar-ne l'activitat econòmica. Treballarem per evitar la pèrdua de capital humà motivada per la falta de llocs de treball. Hem d'aglutinar esforços per fer un Pirineu més atractiu, que permeti als habitants viure i treballar amb unes condicions dignes.

M'agradaria deixar clar que això no va de política, ni partits ni colors, això va de les persones que viuen per i al Pirineu, això va d'assolir una singularitat que ja tenim i que a vegades és poc reconeguda. Això va de ser un grup de pressió en llocs determinants, això va de poder aportar el nostre granet de sorra per poder fer un Pirineu millor on la gent que hi viu sigui la que decideixi com vol que siguin les coses que l'envolten. Aquesta Taula del Pirineu que constituïm ha de ser l'embrió de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran.