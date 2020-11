Sensació agredolça al Pirineu pel fet de salvar Nadal però perdre la Puríssima

El fet que les restriccions de mobilitat de cap de setmana s'allarguin fins al 21 de desembre ha afectat de ple el sector turístic del Pirineu, que dona per perdut el pont de la Puríssima, tot i que sembla que finalment podrà salvar la campanya de Nadal. El fet que pel pont la mobilitat encara estigui restringida a l'àmbit municipal o comarcal fa que, a la pràctica, els hotels pirinencs el donin per perdut.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, ha explicat a l'Ara Pirineus que "entomem el fet que perdrem el pont de la Puríssima", però ha celebrat que almenys es pugui obrir per Nadal, ja que no fer-ho hauria comportat una situació molt complicada per al Pirineu. "Ja vam advertir a la Generalitat que si no permetien que hi hagués mobilitat per Nadal, les estacions d'esquí ja no podrien obrir aquesta temporada, ja que és totalment inviable obrir al febrer", ha indicat.

Castellarnau, però, ha tornat a carregar contra el govern, en assegurar que "no estem d'acord amb la planificació que s'ha fet, amb la poca comunicació que hi ha hagut ni amb el sistema d'ajudes, que ha estat com jugar a la ruleta i, a sobre, per una quantitat irrisòria". Tot i això, ha celebrat que " la pressió que hem fet des del sector" hagi fet que finalment s'hagi permès la mobilitat interior abans de Nadal i també que els establiments de restauració puguin obrir ja un 30% de l'interior a partir d'aquest dilluns.

Per la seva banda, la portaveu de l' Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya, Núria Vidal, ha explicat que "la sensació és agredolça, ja que fins avui tot era negre, perquè semblava que perdríem Nadal, i avui sembla que se'ns obre una mica la porta". Tot i això, ha remarcat que el fet de perdre el Pont de la Puríssima és molt negatiu, ja que "és el tret de sortida de la temporada d'hivern i un moment de facturació molt important". Vidal també ha remarcat la incertesa amb què es viuran aquestes setmanes, pel fet que aquesta reobertura en la mobilitat estarà condicionada a que la situació sanitària es mantingui en la bona línia.

Obertura gradual de les estacions d'esquí públiques

Un altre sector força afectat per aquestes mesures és el de l'esquí, que té en el pont de la Puríssima el primer plat fort de la temporada. Des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l'empresa que gestiona la majoria d'estacions d'esquí alpí del país, s'han mostrat "resignats" pel fet que les restriccions de mobilitat no facin factible obrir pel pont, ja que només hi podrà anar gent del mateix municipi o de la mateixa comarca. Tot i això, en declaracions a l'ACN, el director de la divisió de Turisme i Muntanya de la companyia, Toni Sanmartí, s'ha mostrat optimista davant la possibilitat de comptar amb aquestes instal·lacions a ple rendiment de cara a les festes de Nadal.

A més, des de l'empresa pública han anunciat que es treballa per fer una arrencada "progressiva" de la temporada d'hivern, coincidint amb el moment en què el confinament de caps de setmana sigui comarcal. Tot i això, ha descartat dir una data exacta, al·legant que caldrà esperar que la mesura es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així, ha explicat que l'objectiu és poder "rodar" les instal·lacions, d'igual manera que en temporades anteriors la temporada ha començat al novembre per arribar a ple rendiment al pont de la Puríssima.

Sanmartí també ha volgut deixar clar que la decisió d'obertura "progressiva" afectarà per igual a les sis estacions que gestiona FGC: La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. A més, ha assegurat que el calendari de contractacions inicialment previst no es veurà afectat, tenint en compte les que ja es van fer de cara als preparatius necessaris per tenir a punt les instal·lacions a partir de l'1 de novembre.

L'alcalde de Rialp demana lliure mobilitat ja l'1 de desembre

D'altra banda, ja hi ha hagut alguna institució que ha reaccionat a aquestes mesures, com ara l'Ajuntament de Rialp, el municipi pallarès que acull l'estació de Port Ainé. El seu alcalde, Gerard Sabarich, ha fet arribar una carta a la Generalitat on mostra el seu rebuig al fet que les restriccions de mobilitat impedeixen als visitants de fora de la comarca arribar a les estacions d'esquí "fins ben entrat el mes de desembre, en el millor dels casos". Sabarich afegeix que " és imprescindible avançar la possibilitat de rebre visitants abans de les dates indicades, ja que per a la pràctica totalitat d'empresaris del sector, perdre la temporada d'hivern suposarà un greuge en molts casos insuperable". En aquest sentit, recorda que el pont de la Puríssima "suposa un percentatge molt important de l'activitat de tota la temporada".

L'alcalde també destaca "l'enorme esforç" que han fet les estacions d'esquí per preparar-se per ser espais sanitàriament segurs, i remarca que mantenir les plantilles de treballadors sense poder obrir per la Puríssima seria "enormement gravós". Per tot plegat, en la carta demana a la Generalitat que reconsideri la seva decisió i permeti als visitants de fora del Pirineu accedir a les estacions d'esquí, si la climatologia ho permet, a partir de l'1 de desembre, o si més no, de cara al pont de la Puríssima.