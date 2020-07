Set persones finalitzen el programa Treball i Formació a Cerdanya

Fa uns dies han acabat les set contractacions del programa Treball i Formació 2019 que s'han dut a terme al Consell Comarcal de Cerdanya. Es tracta d'un programa subvencionat pel SOC, la Generalitat de Catalunya, el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.

Tal com han donat a conèixer des de l'ens comarcal, les tasques dutes a terme per les persones contractades han estat diverses: feines de peons de brigada i de manteniment de les instal·lacions del Consell Comarcal de la Cerdanya així com de suport a les brigades dels diferents municipis de la comarca; suport a la recepció de Serveis Socials i de manteniment i neteja dels departaments del Consell, Serveis Socials i el seu exterior inclòs. Malauradament, i a diferència dels altres anys, no es va poder dur a terme la formació obligatòria inclosa en aquest projecte a causa de la crisi sanitària provocada pel covid-19.

Des del Consell Comarcal de la Cerdanya han volgut agrair la feina realitzada aquests darrers mesos i en concret totes aquelles tasques que es van dur a terme per fer front a la prevenció de la transmissió del covid-19, així com la continuïtat laboral malgrat la incertesa del moment.