Sisena defunció per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya

L'Hospital de Cerdanya ha registrat aquest cap de setmana una nova defunció derivada del covid-19. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament de Puigcerdà a través de l'informe diari de la situació sanitària a la comarca, es tracta d'un home de 72 anys, resident a la Baixa Cerdanya. Amb aquesta ja són sis les defuncions que s'han produït a l'Hospital de Cerdanya derivades del covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Ara mateix, al centre hi ha 5 persones ingressades per covid-19.

Pel que fa a la situació epidemiològica de Cerdanya, des de dissabte el risc ha baixat, passant de 1.344 a 1.145, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) també ha caigut, de 1,79 a 1,53. Recordem que si l'Rt es manté per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, si està per sota, es considera que el virus retrocedeix.

A l' Alt Urgell la situació també millora, tot i que les xifres encara són altes. Així, el risc passa de 799 a 675 i l'Rt cau d'1,26 a 1,03, apropant-se així a la barrera de l'1. Pel que fa a les hospitalitzacions, ara mateix al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 12 persones ingressades per covid-19, després que en les últimes hores s'hagin produït un ingrés i una alta.

Al Pallars Jussà, en canvi, la situació ha empitjorat, i des de dissabte la comarca ha passat d'estar en risc moderat i amb l'Rt per sota d'1 a estar en risc molt alt i amb l'Rt per sobre d'1. Concretament, des de dissabte el risc ha passat de 72 a 215 i l'Rt, de 0,55 a 1,63. Cal tenir en compte, però, que en zones amb baixa densitat de població, la detecció d'uns pocs casos de covid-19 fan que les xifres de risc pugin molt ràpidament.

Justament això és el que està passant a l' Alta Ribagorça, on al llarg de les últimes setmanes s'hi ha detectat una vintena de casos, una quantitat relativament baixa però que ha fet que la comarca passés de risc molt baix a risc molt alt. Concretament, des de dissabte el risc ha passat de 699 a 1.619, mentre que l'Rt ha pujat de 2,57 a 3,50.

Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc ha crescut lleugerament les últimes hores, passant de 717 el dissabte a 773 aquest dilluns, mentre que l'Rt ha crescut de 0,99 a 1. Segons Salut, ara mateix hi ha 5 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Finalment, a l' Aran, el risc també ha pujat, passant de 732 a 884 però, en canvi, l'Rt ha caigut d'1,64 a 1,57. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc hagi baixat des de dissabte, passant de 698 a 679, així com l'Rt, que ha caigut d'1,30 a 1,18. Pel que fa als nous positius, des de dissabte se n'han detectat 65 més, de manera que el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 2.313.