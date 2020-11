Solé aborda els preparatius electorals del 14-F amb els alcaldes pirinencs

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha negat haver dit " en cap moment" que les escoles "no poden ser col·legis electorals" en les eleccions del 14-F si compleixen amb les distàncies i mesures de seguretat que marquen els protocols pel covid-19. Solé ha afegit que des del Departament es fomentaran "espais amplis" i que compleixin els requisits marcats. El conseller s'ha reunit telemàticament aquest divendres a la tarda amb els alcaldes de l'Alt Pirineu i Aran per presentar-los els protocols a seguir de cara a les eleccions al Parlament del 14 de febrer i ha constatat que hi haurà municipis on per garantir la densitat màxima establerta requeriran més col·legis electorals.

També ha explicat que complir amb totes les mesures de seguretat i higiene suposarà un increment de pressupost de 8 milions d'euros en relació als últims comicis, dels 12,5 d'aleshores als 20,5 que es preveuen per a les del febrer. El conseller ha explicat que durant els pròxims dies s'anirà reunint amb la resta d'alcaldes del país per explicar el funcionament de les eleccions vinents. Solé ha dit que acompanyaran als ajuntaments en l'organització. Durant els pròxims dies també convocarà la taula de partits per explicar-los el protocol i per planificar i garantir el bon funcionament de les eleccions.

Visita a la Seu d'Urgell

Prèviament, Solé ha visitat l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, on ha estat rebut per l'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, juntament amb els tinents d'alcalde del Consistori Mireia Font, Joan Guerrera i Carlos Guàrdia. Tal com ha explicat l'Ajuntament urgellenc en un comunicat, en aquesta trobada el conseller "ha donat suport explícit a la Seu d'Urgell com a espai pirinenc que ha de liderar els projectes que es portin a terme a través dels fons europeus que ajudin a la reactivació econòmica dels territoris que conformen la Comunitat de Treball dels Pirineus (Catalunya, Andorra i França)".

"Avui visitem la Seu d'Urgell perquè precisament un dels objectius d'aquest departament és posar en valor aquest espai pirinenc com una àrea, a nivell europeu, de referència de cooperació transfronterera", ha assegurat el conseller, que també ha remarcat que aquest és un dels objectius que s'ha marcat el Govern en la seva actual presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

En aquest sentit, el conseller d'Acció Exterior ha subratllat el paper de lideratge que ha d'assumir la Seu d'Urgell "en aquest espai transpirinenc, un espai de referència amb un paper fonamental en aquesta gestió de la pandèmia perquè precisament la pandèmia ens obre oportunitats per apropar els diferents territoris del país, reconnectar-los, pel qual des del Govern hi estem treballant".

Per la seva part, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha apuntat que "l a Seu ha d'exercir el lideratge d'aquesta gran regió transfronterera per poder tirar endavant projectes que ajudin a la reactivació econòmica de tots els territoris que la conformen". Al respecte, l'alcalde urgellenc ha afegit que "des de la Seu estem molt amatents amb l'arribada d'aquests fons europeus de reconstrucció. Encara s'ha de veure com es distribuiran, però és molt important que aquests projectes de desenvolupament, sostenibilitat i de noves tecnologies, no es quedin a l'àrea metropolitana sinó que arribin també al Pirineu".