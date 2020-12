Sort i Bellver intensifiquen aquest desembre la programació de circ

260x366 Un moment de l'espectacle 'Violeta', a Sort. / AJ. SORT Un moment de l'espectacle 'Violeta', a Sort. / AJ. SORT

El projecte Pobles de Circ, una de les mesures incloses en el Pla d'Impuls al Circ 2019-2022, ha intensificat la seva programació aquest mes de desembre. Des d'aquest mateix dissabte, en què a les 12 del migdia s'ha pogut veure l'espectacle " Violeta", del Col·lectiu La Persiana a Sort, les quatre poblacions participants en aquest projecte acolliran un total de 8 espectacles i 3 tallers de circ. A banda de Sort, hi ha un altre municipi pirinenc, Bellver de Cerdanya. Els altres dos participants són Ulldemolins i Prats de Lluçanès.

Des de l'organització han destacat que aquesta programació, com ja s'ha fet en els mesos anteriors, seguirà els protocols de seguretat marcats pel PROCICAT. A més de 'Violeta', la programació inclou 'A la fresca', de la cia Anna Confetti, 'Date una huerta', de Sonríexnarices, 'Back to classics' de Planeta Trampolí i 'Total Glamour' de Los Sullivans. Mentrestant, els tallers de circ aniran a càrrec d'espais i escoles de circ del territori com les Ntelades (Sort), Maria Grau i Piricirkus (Bellver de Cerdanya) i la Nau Arcàdia i la Cabirola (Prats de Lluçanès).

Pobles de Circ està coordinat per l' Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), i compta amb el suport econòmic del Departament de Cultura així com dels ajuntaments participants. L'objectiu de la mesura és reforçar un circuit estable municipal a Catalunya per a espectacles de circ i ampliar la xarxa d'estructures i espais d'exhibició. També vol difondre la creació catalana de circ, així com donar més oportunitats d'exhibició per a les companyies. A més, amb la participació dels espais de formació en circ es vol acostar aquestes iniciatives als municipis i població més pròxima. Un altre dels objectius és acostar els municipis de petites dimensions a l'organització de l'exhibició d'espectacles de circ, perquè sovint és un art escènic més desconeguda per part dels programadors i programadores.

Pel que fa a l' agenda d'hivern als municipis pirinencs, després de l'espectacle d'aquest dissabte, Sort acollirà el 19 de desembre l'espectacle 'A la fresca', de la companyia Anna Confetti. El 27 de desembre, mentrestant, tindrà lloc un taller de circ amb Ntelades i l'espectacle 'Date una huerta', de la companyia Sonríexnarices. Finalment, el 31 de desembre Sort acabarà l'any amb l'espectacle 'Back to classics', de la companyia Planeta Trampolí.

Pel que fa a Bellver, el 12 de desembre acollirà l'espectacle 'Total Glamour', de Los Sullivans. El 17 de desembre tindrà lloc un taller amb Maria Grau i PiriCirkus, i el 19 de desembre, l'espectacle 'Date una huerta'.