Sort comença a reobrir bona part de les instal·lacions esportives

L'Ajuntament de Sort està treballant els protocols per fer viable una reobertura de les instal·lacions esportives del municipi adaptada a la situació sanitària actual. Tal com ha explicat el mateix consistori, fins a dia d'avui només s'ha pogut fer ús d'algunes instal·lacions per tal de permetre que els clubs i entitats que en fan ús poguessin reprendre els entrenaments, sempre que estigués plenament justificat. A partir d'ara ja poden reobrir les instal·lacions a l'aire lliure, és a dir el camp municipal d'esports.

Pròximament també ho podran fer les instal·lacions cobertes, és a dir el pavelló municipal dels Til·lers, amb la pista poliesportiva, la sala polivalent i la sala fitness. El que no podrà obrir encara serà el rocòdrom, que es manté clausurat en no reunir les condicions necessàries per a la seva utilització. Tot i això, l'Ajuntament treballa per poder-lo reobrir aviat, també.

Pel que fa al tipus d'usuaris que podran fer-ne ús, l'Ajuntament detalla que aquestes són les associacions i entitats esportives reconegudes pel departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, les agrupacions o col·lectius d'esportistes no regulats i els usuaris individuals del poliesportiu. Aquelles persones que no en siguin sòcies, no hi podran entrar.