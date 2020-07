Sort demana als veïns que prioritzin l'aigua per a consum de boca i higiene

L'Ajuntament de Sort ha demanat als veïns i veïnes del municipi que siguin responsables amb el subministrament d'aigua i que la prioritzin per a consum de boca i higiene personal. Tal com ha donat a conèixer el consistori a través de l'aplicació e-Bando, "en diversos nuclis de població, com ara Llessui i Montardit de Baix, s'ha informat d' incidències derivades de la manca de subministrament d'aigua potable". Davant d'aquest fet, expliquen, "la brigada de manteniment i serveis de l'Ajuntament de Sort ha inspeccionat els dipòsits reguladors d'aigua potable per descartar l'existència de fuites, i tot sembla indicar que aquesta situació és conseqüència d'un consum excessiu d'aigua de boca per usos que no són de primera necessitat".

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha fet un avís -extensiu a la resta de nuclis del municipi- i ha deixat clar que " abans de prendre mesures més dràstiques es demana prioritzar l'aigua pel consum de boca i higiene personal evitant-ne l'ús per regar, omplir piscines i/o altres usos que no siguin de primera necessitat".