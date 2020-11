Sort posa en marxa una central hidroelèctrica municipal

L'Ajuntament de Sort ha posat en marxa la central hidroelèctrica municipal, en desús des de l'any 2015, després d'efectuar-hi millores. Tal com ha donat a conèixer el consistori, a partir d'ara el consistori s'encarregarà de la seva explotació i preveu ingressar entre 80.000 i 120.000 euros anuals amb el funcionament de les instal·lacions. La posada en marxa de la central, indiquen, "va en sintonia amb la línia que s'ha marcat l'ajuntament de trobar projectes que generin un ingrés directe o un estalvi en les arques municipals".

Els ingressos de la central serviran per cofinançar futurs projectes del consistori i no haver de demanar crèdits. Des del consistori han detallat que durant les seves primeres dos setmanes de funcionament, la llum generada s'ha venut a Endesa. Actualment, però, s'està estudiant un nou comprador que ofereix un preu més elevat per l'energia.

Les obres que s'han dut a terme en la posada a punt de les instal·lacions han consistit en l'automatització i modernització dels sistemes i la reparació de les parts avariades. Han tingut un cost de prop de 150.000 euros i han estat finançades per la Diputació de Lleida. En aquest pressupost, també hi ha contemplades les obres de millora d'una segona central municipal que es podria posar en marxa en un futur pròxim.