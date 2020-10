Sort 'salva' Lo Llumener

E l festival pirinenc de literatures infantils i juvenils Lo Llumener ha celebrat aquest dissabte la seva cinquena edició a Sort. Des de l'Ajuntament de la capital del Pallars Sobirà han celebrat que l'esdeveniment ha comptat "amb un gran èxit de públic, malgrat les restriccions imposades per la pandèmia de covid-19 i les prediccions meteorològiques, que no eren favorables".

Enguany l'eix central del festival ha estat el circ, "com a homenatge i reconeixement a l'activitat circense que brota als parcs, les escoles i gimnasos de tots els pobles del Pallars gràcies a l'impuls de l'escola de circ de les Ntelades", han afegit des de l'Ajuntament. Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries en relació al control del covid-19, ha calgut reduir l'aforament dels espectacles i, a més, per tal de controlar aquests aforaments s'ha establert un sistema de reserva d'entrada, encara que l'accés als actes era gratuït.

Aquest any els espectacles s'han dividit en dos espais, el castell i el poliesportiu de Sort. Al matí, els assistents han pogut gaudir de les acrobàcies de les Ntelades i les titelles de Farrés Brothers al Castell. A la tarda, mentrestant, s'ha pogut veure la màgia de Txema Màgic i el circ de Bucraá Circus al poliesportiu. El Festival s'ha tancat amb el concert del grup de rap Tribade al Castell de Sort amb un públic més juvenil. Paral·lelament, s'han desenvolupat altres activitats com el Circ del carrer Major i la petita Fira d'àlbums il·lustrats, amb la participació les editorials Joventut, A buen paso, Mosquito Books i Cambuleta.

L'organització n'ha fet una valoració "molt positiva, ja que hi ha hagut una bona resposta del públic familiar i infantil, així com del jovent, en activitats com ara el taller de rap i beats desenvolupat per Bittah, cantant de Tribade i el taller de microrelats dut a terme per l'escriptora Montse Subirana".

Com cada any Lo Llumener 2020 ha comptat amb la participació d'un important grup de voluntaris que han fet possible el desenvolupament del festival "tot seguint de forma estricta les mesures de seguretat establertes". Des de l'Ajuntament han volgut "agrair especialment la tasca duta a terme per aquests voluntaris, sense els quals el festival no hagués estat possible".