Sort també suspèn la Festa Major

Sort s'ha sumat a altres capitals pirinenques, com Puigcerdà o Vielha, i ha anunciat que suspèn la Festa Major d'enguany, a causa de la situació de pandèmia generada pel covid-19. A través d'un comunicat oficial, l'equip de govern ha explicat que "davant la incertesa que suposa l'evolució de la pandèmia del covid-19 i les seves derivades, malauradament, hem decidit suspendre la Festa Major de Sort 2020 programada pels dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost; així com tots els actes previstos relacionats amb la Festa Major com la Fira d'artesania i proximitat".

Malgrat haver treballat prèviament amb un format alternatiu de Festa Major i Fira, adaptat als protocols del covid-19, des de l'equip de govern asseguren que "s'ha cregut convenient no tirar endavant cap acte per la impossibilitat de garantir la seguretat de la ciutadania, tenint en compte les mesures de seguretat i la reducció d'aforaments que ens acompanyen aquest estiu".

Des de l'equip de govern asseguren que " ha estat una decisió molt difícil de prendre, però s'ha pres de forma consensuada amb les diverses entitats del territori que regularment col·laboren en l'organització de la Festa Major de Sort (Comissió de Festes, Departament de Salut i Seguretat ciutadana)". També han volgut agrair "la dedicació de totes les entitats i persones a títol individual que ens han donat suport des del principi (entitats i associacions culturals, artistes, artesans o els departaments de Salut i Seguretat, entre altres) i esperem que el conjunt dels nostres veïns i veïnes comprenguin que la decisió ha estat la de prevaldre el benestar de tota la ciutadania".

En el comunicat també asseguren que "el departament de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Sort es posarà a treballar, per tal que l'estiu vinent, Sort pugui gaudir d'una Festa Major com es mereix".