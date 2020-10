Subhasten 12 vedells i vaques a través de WhatsApp

La Federació de la Vaca Bruna dels Pirineus (Februpi) va celebrar el passat dilluns la segona Subhasta telemàtica de vedells i vaques de tres anys i primer part (terçones) a través de la plataforma de missatgeria WhatsApp. A la subhasta hi van participar 45 ramaders i dels 23 animals que se subhastaven se'n van vendre 12.

La subhasta constava de 18 vedells del Centre de Testatge de Bellestar, amb un preu mínims de sortida a partir de 1.200 euros i se'n van vendre set. Les cinc vaques es van vendre per damunt del seu preu mínim i la millor de les terçones es va comprar per 2.000 euros. L'èxit de la iniciativa ha confirmat que aquesta fórmula haurà d'acompanyar sempre a partir d'ara, a la presencial, quan aquesta sigui possible.

Els 18 vedells eren del Centre de Testatge de Bellestar, procedents de diferents ramaderies de l'Alta Ribagorça, Cerdanya, el Ripollès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran. Prèviament a la subhasta s'havia enviat als ramaders, a través del correu electrònic i de missatgeria mòbil, un dossier amb la fitxa tècnica, fotografies i vídeos dels animals.