Subvencions de fins a 900 euros per a activitats juvenils a l'Alt Urgell

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell (OJAU) ha convocat una nova línia de subvencions per a entitats de l'Alt Urgell que hagin realitzat o promogut activitats per a joves l'any 2020. Tal com han donat a conèixer des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la subvenció està orientada a associacions juvenils registrades al cens d'entitats juvenils de la Generalitat i a entitats i associacions sense ànim lucratiu inscrites en el Registre d'Associacions de la Generalitat.

L'OJAU ha impulsat la convocatòria d'ajuts, per tercer any consecutiu, per tal de fomentar la participació de les bases, així com promoure l'associacionisme, augmentar l'oferta d'eines i recursos d'associacions juvenils i fomentar la interlocució entre els joves i l'administració. Enguany, l'import màxim de la subvenció s'ha fixat en un 90% de les despeses corresponents a la realització de l'activitat, que com a màxim ha d'haver costat 1.000 euros. Per tant, l'import màxim que es podrà rebre seran 900 euros. Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant una instància genèrica, disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell fins al dia 30 d'octubre inclòs.