Tallers gratuïts per conèixer la natura urbana de la Seu

El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell té preparats per al pròxim mes d'agost els tallers 'Ecoturisme urbà des del mòbil', que tindran lloc els dimecres i els dijous. El primer dia serà obert a tothom mentre que els dijous només es farà per a la gent gran. En aquest cas, el taller es farà amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament urgellenc. Tots dos tallers tenen com a objectiu que els i les participants descobreixin la natura urbana que hi ha a la Seu d'Urgell, tot visitant espais verds i els exemplars emblemàtics que hi ha en diversos racons de la ciutat. Podran fer-ho a través dels seus mòbils aprofitant el nou recurs turístic en forma de plànol 'La Seu d'Urgell, naturalment'.

Tots dos tallers són gratuïts i tindran un màxim de deu participants cadascun. Cada participant haurà de portar el seu mòbil dur mascareta i, en ser a l'aire lliure, fer ús de protector solar. En tots els casos, caldrà fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament.

Recordem que 'La Seu d'Urgell, naturalment' és un mapa ecoturístic que recull tota la biodiversitat de la Seu d'Urgell que es pot observar passejant pels carrers de la ciutat. Aquest recurs ofereix dos codis QR que enllacen, un al web de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i l'altre, al web de Turisme Seu, on es poden trobar les fitxes de cadascun dels vint punts d'interès ecoturístic.