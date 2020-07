Tornen les passejades en barca a l'estany de Puigcerdà

Puigcerdà posarà en marxa un estiu més el servei de passejades en barca a l'estany. L'activitat començarà aquest dimecres i s'oferirà fins al 13 de setembre. Les passejades en barca s'han convertit ja en un clàssic d'oci de la temporada d'estiu a la capital cerdana i enguany s'han volgut mantenir, tot i que la situació causada per la Covid-19 obligarà als usuaris i a l'organització a extremar les mesures de precaució.

El servei es prestarà als matins, d'11 a 13:30h i a les tardes de 16:45 a 21h. El dimarts i el dimecres al matí no hi haurà servei i els dimecres a la tarda aquest es prestarà de 17:15 a 21h. El preu serà de tres euros per persona i la passejada durarà mitja hora. Els menors de setze anys, mentrestant, caldrà que vagin acompanyats d'un adult.