Torra confia que la candidatura dels JJOO d'hivern reprengui la feina després de la pandèmia

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat convençut que els treballs de la candidatura Barcelona-Pirineus de cara als Jocs Olímpics d'hivern 2030 es reprendran i es podrà acabar de "perfilar la candidatura i fer-la pública". També creu que es tornarà "amb més força" per tirar-la endavant, després que els treballs s'hagin vist aturats a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Torra també ha assegurat que els Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030 poden ser els "primers jocs verds de la història", ja que la candidatura catalana està feta "amb la mentalitat del segle XXI, amb un respecte escrupolós al medi ambient". El president ha expressat el suport del Govern a la candidatura en la connexió que ha tingut aquest divendres al matí amb l'alpinista Sergi Mingote, que n'és ambaixador.

El cap de l'executiu ha assegurat que van "abraçar i donar tot el suport possible" a aquesta candidatura i ha subratllat la seva importància per a l'equilibri territorial català. Torra s'ha mostrat esperançat "que la gent pugui gaudir amb nosaltres d'un paisatge i un país únics". En la conversa també hi ha pres part la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Gerard Figueras.

L'alpinista Sergi Mingote ha fet la connexió des de la Pica d'Estats, on es troba fent la Olympic Route PIRIBCN2030, per promoure el projecte Pirineus-Barcelona 2030 del qual n'és ambaixador. La ruta portarà l'alpinista a recórrer 7.200 quilòmetres en solitari, travessant deu països i pujant catorze cims emblemàtics fins al mont Olimp de Grècia.