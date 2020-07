Torra remarca que es pot viatjar "de forma segura" al Pirineu

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest dilluns al matí per alertar de la situació crítica que viu Catalunya a causa dels rebrots de covid-19 i per fer una crida a la màxima responsabilitat, si no es vol tornar a la situació del març. Tot i això, també ha llançat un missatge en anglès dirigit al turisme estranger per tal que no deixi de venir al país, tot assegurant que diverses destinacions, com ara el Pirineu, són segures. Destinacions "com la Costa Brava, la Costa Daurada, la Catalunya interior i els Pirineus no estan afectades" pels contagis de transmissió comunitària i s'hi pot viatjar "de forma segura", ha assegurat Torra en aquest missatge en anglès.

Després que el Regne Unit hagi imposat una quarantena de catorze dies a tots els viatgers que provinguin de l'Estat espanyol i que França hagi recomanat no viatjar a Catalunya - un fet que al Pirineu pot afectar especialment Cerdanya i l'Aran-, el cap del Govern ha assegurat que li consta que francesos i anglesos se senten "més segurs" a Catalunya que als seus respectius països "perquè aquí és obligatori l'ús de la mascareta". Torra ha afegit que Catalunya és un destí turístic "responsable" i que el sector està "preparat per rebre" visitants. "El sector turístic ha fet una feina excel·lent pel que fa a les mesures de seguretat i tenim un sistema sanitari robust", ha resumit el president.