Trabalhs de neteja entà eliminar es rèstes de residus de gasòil confinadi ena presa de Toran

Ua dotacion de Pompièrs-Emergéncies, trabalhadors d’ua empresa especializada contractada per Endesa e collaboradors de Deportur an trabalhat aguest deluns entà netejar es aigues confinades procedents der abocament accidentau de gasòil en Garona produsit dimenge en Arties. Rebrembam qu’entà controlar aguest vertit e netejar per complet er aigua afectada, aguesta se desvièc des de Bossòst a trauès d’un canau entara presa de Toran, a on son retengudes es rèstes de gasòil.

En servici amiat a tèrme aguest deluns, gràcies ar embarcament balhat per Deportur, es efectius de Pompièrs-Emergéncies an podut esténer un materiau absorbent que se retirarà aguest dijaus entà que poguen èster processat per ua empresa especializada. Era operacion tornarà a repetir-se enquia assegurar-se qu’er aigua dera presa ei totaument neta. Es Mossos d’Esquadra dauriren diligéncies entà investigar es hèts.