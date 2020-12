Traslladen 12 pacients a l'alberg de Tremp per alliberar llits de l'Hospital del Pallars

Quatre ambulàncies han traslladat aquest dilluns dotze pacients de l'àrea sociosanitària de l'Hospital Comarcal del Pallars a l'Alberg de Tremp per alliberar espais del centre sanitari. L'objectiu és poder atendre els pacients aguts de forma més satisfactòria en les properes onades de coronavirus, i separar els pacients del sociosanitari dels malalts de covid-19. L'alberg s'ha adaptat per poder acollir fins a 18 pacient, que s'aniran traslladant de manera progressiva. Salut ha dit que es tracta d'una acció planificada des de fa temps i que no té cap connexió amb el brot de la residència de Tremp.

Salut ha assegurat que des de l'agost estava preparant l'alberg, en col·laboració amb l'Ajuntament de Tremp i l'Agència Catalana de la Joventut, i en les últimes setmanes s'han fet treballs per adaptar-lo i poder-hi acollir les 18 places del sociosanitari. Els treballs han consistit a adequar la planta baixa per ubicar-hi les habitacions dels pacients, donat que a la primera planta, on hi ha les habitacions, era complicat i costós.

El director de l'alberg, Manel Muñoz, ha explicat que des del centre s'encarregaran de servir l'esmorzar i el berenar als pacients, mentre que el dinar i sopar el traslladaran des de l'Hospital. Pel que fa a la cura dels pacients, s'ha traslladat un equip de metge, infermers i zeladors a l'alberg fins a la primavera, quan es preveu que deixi ja de funcionar com alberg-hospital.