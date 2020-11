Tremosa: "no hi haurà barra lliure d'instal·lacions fotovoltaiques al Pallars Jussà"

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha deixat clar que " no hi haurà barra lliure d'instal·lacions fotovoltaiques al Pallars Jussà". El conseller ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació durant la visita que ha fet aquest dijous a una planta fotovoltaica construïda recentment al municipi de Talarn, al Pallars Jussà. Ha destacat que plantes com la que ha visitat "obren el futur que necessitem d'energia renovable, fotovoltaica en aquest cas, impulsada per particulars i molt adaptada a les necessitats del terreny".

Preguntat per la preocupació apareguda a la comarca al voltant d'un possible macroprojecte fotovoltaic, Tremosa ha estat clar i ha insistit que "no hi haurà una generalització massiva, descontrolada, d'instal·lacions fotovoltaiques al Pallars Jussà". El conseller ha indicat que "la Generalitat ha constituït una ponència d'energies renovables on hi ha quatre conselleries -Agricultura, Territori, Empresa i Cultura-, que té uns filtres molt estrictes, que s'han de superar per poder construir una planta com aquesta".

En aquest sentit, ha assegurat que "és una ponència molt restrictiva: en el cas dels projectes eòlics més de la meitat s'han rebutjat". En el cas de la fotovoltaica, ha detallat que no s'és tan restrictiu, ja que e l percentatge d'aprovació de projectes és del 65%. Sigui com sigui, ha deixat clar que "es descarten molts projectes pel seu impacte ambiental, si el valor del sòl és econòmicament important o si hi ha patrimoni cultural al costat, entre altres". Per tot plegat ha volgut "tranquil·litzar a la gent del Pallars", tot afegint que " tampoc hi ha tantes subestacions elèctriques com per evacuar tanta energia produïda, de manera que això ja marca una limitació molt gran".

Segons les dades fetes públiques per la mateixa Generalitat, fins a dia d'avui aquesta ponència d'energies renovables ha rebut dotze projectes per construir plantes fotovoltaiques al Pallars Jussà, que sumen 249 MW.